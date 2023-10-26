Минсельхоз хочет временно запретить экспорт куриных яиц

Проект постановления о временном эмбарго на экспорт куриных яиц из России подготовил Минсельхоз. Документ опубликован на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

Целеполагание чиновников - недопущение дефицита и дальнейшего роста цен на социально значимый продовольственный товар. В пояснительной записке говорится о росте себестоимости продукции в условиях высокого курса доллара.

"Кроме того, текущая ситуация способствует чрезмерной привлекательности вывоза данной продукции по сравнению с поставками на внутренний рынок, что создает угрозу продовольственной безопасности", - гласит текст записки.

Ожидается, что в случае утверждения нормативный акт вступит в силу в декабре. Предполагаемый срок его действия - полгода.

Только с начала октября яйца в среднем по России подорожали более чем на 10%, а за год рост составил 24%.

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