Смольный намерен увеличить максимальный размер платы за парковку в 2024 году

Комитет по транспорту Петербурга подготовил проект постановления о максимальном размере платы за час парковки в 2024 году. Документ опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте администрации города.

В проекте постановления сказано, что за двухколесный транспорт категорий "A" и "M" размер платы составит 45,07 рублей, а за автомобилей категории "В" - 150,2 рубля. Для машин остальных видов максимальная плата - 225,31 рубля, следует из документа.

В 2023 году максимальный размер платы за час парковки ниже. В частности, за двухколесный транспорт - 42,94 рубля, за легковой категории "В" - 143,12 рубля, за остальной - 214,68 рубля.

Напомним, фактическая плата за платную парковку в Петербурге может быть ниже максимального размера. Сейчас за автомобиль категории "В" за первый час парковки взимают плату в 100 рублей, сказано на сайте "Парковки Санкт-Петербурга".

Обновление 18:44 часов: Пресс-служба комитета по транспорту уточнила, что плата за парковку в зоне платной парковки не повышается. Изменение тарифов не планируется, заявили ЗАКС.Ру в ведомстве. Там же отметили, что максимальный размер оплаты парковки индексируется ежегодно:

"Мы обязаны ежегодно устанавливать максимальный размер платы за часовое пользование парковочным местом в зоне платной парковки. Это означает, что выше этой суммы плата не может быть установлена. Подобная работа - по установлению максимального размера платы - ведется с 2015 года".

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру