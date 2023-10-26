С петербургского ЖКС взыскали компенсацию за разбитую штукатуркой машину

Куйбышевский районный суд Петербурга частично удовлетворил иск жителя города Михаила Пахорукова, чей автомобиль прошлым летом был поврежден падением штукатурки с жилого дома. Автовладелец имел претензии к ЖКС №2 Центрального района, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

На заседании было установлено, что дом 8/13 по Гороховой улице содержался ненадлежащим образом, из-за чего штукатурка и часть кирпича разбили машину марки Ford Focus. Причиненный ущерб оценили более чем в 147 тысяч рублей. Ответчик отрицал вину и отказался договариваться с Пахоруковым в досудебном порядке.

В свою очередь, суд отказал истцу в возмещении морального ущерба, поскольку тот в доме не проживает и потребителем услуг компании не является. В общей сложности с ЖКС взыскали немногим более 160 тысяч рублей.

Отметим, что штукатурка на автомобиль упала с дома Ротина, который признан федеральным памятником и охраняется государством.

Фото: ЗАКС.Ру