Суд в Петербурге заключил советника главы МЧС под стражу до середины декабря

Куйбышевский районный суд определил советника главы МЧС Станислава Орлова в СИЗО до середины декабря по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как уточнила 26 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга, ему вменяют хищение более 34 миллионов рублей в составе организованной группы лиц.

Легшие в основу дела события произошли, по версии следствия, не позднее ноября 2020 года. Как передает судебная пресс-служба, Орлова подозревают в том, что он якобы участвовал в преступной схеме совместно с гендиректором "Техгазмонтажа" и сотрудниками "Газпром Инвестгазификации". Участникам ставится в вину хищение части аванса, выданного на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Оренбургской области.

Согласно материалам дела, сумма аванса составила 66,7 миллиона рублей. Работы же были выполнены лишь на 20,2 миллиона рублей, также в зачет задолженности заказчика перед генподрядчиком по другому договору ушло 12,2 миллиона рублей. При этом "от выполнения оставшейся части строительно-монтажных работ соучастники уклонились", а оставшиеся 34,3 миллиона рублей разделили между собой, полагает следствие.

Как сообщил портал 47news, до января 2023 года Орлов был советником гендиректора "Газпром Трансгаз Санкт-Петербург" Георгия Фокина. По данным издания, в МЧС он перешел в феврале.

Орлов был задержан накануне, 25 октября. Обвинение ему не предъявлялось, отмечают в пресс-службе суда. В СИЗО ему предстоит находиться по меньшей мере до 16 декабря.

Фото: Telegram-канал "Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга"