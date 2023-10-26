Завершилось многолетнее благоустройство Среднего Суздальского озера

Возле Среднего Суздальского озера на севере Петербурга обустроили общественное пространство, передает пресс-служба Смольного. Благоустраивать берега здесь начали еще более трех лет назад, когда на них появились первые настилы из досок.

В итоговом варианте рекреация стала представлять собой амфитеатр с навесом, окруженный скамейками, игровыми и спортивными площадками. У воды высадили несколько десятков деревьев и тысячи кустов и кустарников.

"В Выборгском районе появилось еще одно красивое, уютное и комфортное общественное пространство. Уверен, оно будет востребовано у жителей", - прокомментировал событие губернатор Александр Беглов.

Работами руководили районная администрация и комитет по благоустройству.

фото: gov.spb.ru