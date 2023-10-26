Дело банкира Пугачева дошло до суда

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу против бывшего сенатора и владельца Межпромбанка Сергея Пугачева. Дело об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК) и организации злоупотребления служебными полномочиями с тяжкими последствиями для юрлица (ч. 2 ст. 201 УК с применением ч. 3 ст. 33 УК) в самое ближайшее время направят в суд, сообщается на сайте ведомства.

Следствие считает, что в 2008-2009 годах фигурант вместе с сообщниками присвоили 28,7 млрд рублей средств банка. Общий ущерб, нанесенный кредитной организации злоумышленниками, оценивается в 64,5 млрд рублей.

В 2010 году Межпромбанк признали банкротом.

В 2012 году Пугачев, скрывшийся от следствия и проживающий во Франции, отказался от российского гражданства. Он известен своими интервью, в которых любит рассказывать о тесном взаимодействии с руководством РФ в 1990-е и 2000-е годы. Франция ранее отказалась экстрадировать банкира.

фото: SWI swissinfo.ch - English / YouTube (скриншот)