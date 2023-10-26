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Новости 26 октября, 17:53

Проект о приостановке индексации зарплат чиновников не коснется силовиков, заявили в Минфине

фото ЗакС политика Проект о приостановке индексации зарплат чиновников не коснется силовиков, заявили в Минфине

Законопроект о приостановке на 2024 год индексации заработной платы чиновников не коснется военнослужащих и силовиков, следует из сделанного 26 октября заявления Министерства финансов. Вопрос с их зарплатами требует отдельного решения.

"Законопроект о приостановлении до 1 января 2025 года индексации зарплат госслужащих не касается военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Вопрос об индексации зарплат указанных категорий будет рассматриваться отдельно", — цитирует РИА Новости заявление пресс-службы Минфина.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о приостановке индексации зарплат госслужащих в следующем году. Как сообщалось, действие инициативы коснется чиновников, судей, помощников депутатов и сенаторов, военнослужащих и полицейских.

Фото: ЗАКС.Ру


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