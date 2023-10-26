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Новости 26 октября, 19:05

Гибель рабочего в порту Усть-Луга привела к уголовному делу

фото ЗакС политика Гибель рабочего в порту Усть-Луга привела к уголовному делу

В Ленобласти в связи с гибелью рабочего возбудили дело о нарушении правил охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК). Инцидент имел место 24 октября в порту Усть-Луга.

Как сообщает региональное управление СК, находившийся на работе мужчина попал под конструкцию стрелового конвейера. Спасти его не успели, смерть наступила от травм.

Следователи продолжают устанавливать детали и обстоятельства происшествия.

Издание уточняет, что погибшему было 58 лет, он работал слесарем. Конвейер его "зажевал".

Фото: ЗАКС.Ру


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