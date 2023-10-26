В правительстве ожидают, что КАД-2 в Петербурге построят за три года

На строительство новой петербургской автомагистрали (КАД-2) уйдет три года, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин после совещания с представителями Смольного. Дорога, которую протянут через территорию Ленобласти, призвана создать условия для дальнего транспортного обхода города.

"Если мы беремся за подобный объект, то объект должен строиться не более тысячи дней, то есть не более трех лет. Так что после того, как финансово-организационную схему обсудим, подготовим документацию, объявим сроки, и после того, как срок будет объявлен, в течение трех лет объект будет построен", - приводит слова правительственного чиновника ТАСС.

Технико-экономическое обоснование проекта, которое взяла на себя компания "Автодор", уже готово, однако Хуснуллин решил взять еще один месяц на его доработку. После этого будет решен вопрос с финансированием, а также определят точные сроки строительства.

Проект КАД-2 "реанимировал" летом 2021 года президент Владимир Путин, поручивший губернаторам Петербурга и области возобновить его проработку.

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