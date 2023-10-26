В Выборгском замке отреставрировали здание тюрьмы

В Ленобласти подошли к концу реставрационные работы на территории Выборгского замка, о чем 26 октября сообщил комитет по сохранению культурного наследия.

В порядок привели здание тюрьмы и два корпуса арсеналов. На восстановление памятников ушло четыре года. За это время реставраторы обнаружили ранее неизвестную историкам и археологам внутреннюю стену и старинный колодец.

Теперь все три объекта готовы к современной эксплуатации: специалисты провели инженерные коммуникации, в зданиях работает канализация. После ремонта в здание тюрьмы, в отличие от зданий арсеналов, будут пускать не всех. Его собираются приспособить под фондохранилище замка.

Выборгский замок основали шведы в конце XIII века. Сегодня он признан памятником федерального значения.

фото: Леноблнаследие / Telegram