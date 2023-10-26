Вице-губернатор Разумишкин: Отказ от реагентов маловероятен

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин заявил, что в городе вряд ли откажутся от использования зимой реагентов. Об этом он сказал во время прямой линии правительства.

- Отказ от реагентов маловероятен. <...> В ближайшей перспективе альтернативы реагенту нет, - сообщил чиновник.

По его словам, на первое место власти города ставят здоровье и безопасность петербуржцев - поэтому используются реагенты. В Петербурге особая погода, когда тепло и холод резко сменяют друг друга: образуется наледь, с которой песок не может справиться, отметил Разумишкин. Он отметил, что песок весной становится пылью, которую тоже надо убирать. Здесь реагенты показывают свою эффективность, заявил чиновник.

Он напомнил, что власти города намерены использовать реагент "Бионорд". Этот продукт дороже, но эффективен, сказал Разумишкин.

София Саттарова / Скриншот трансляции прямой линии правительства Петербурга