Шлосберг* предупредил о рассылке спама с фальшивого аккаунта от его имени

От имени бывшего главы псковского отделения "Яблока" Льва Шлосберга* пользователям Telegram стал приходить спам коммерческого характера.

Как сообщил сам политик в своем блоге, рассылка началась накануне вечером. Она ведется с фальшивого аккаунта, при этом имя и фотография соответствуют аккаунту оригинальному. Адресатов сообщений зовут на некую видеотрансляцию за деньги.

"После рассылки сообщения аккаунт приобретает статус "Удаленный аккаунт", - уточнил Шлосберг*.

Член федерального политкомитета "Яблока" призвал свою аудиторию при столкновении с проблемой обратиться с жалобой на мошенничество к администрации мессенджера.

*Минюст внес Льва Шлосберга в единый реестр иноагентов

фото: ГражданинЪ TV / YouTube (скриншот)