Библиотека имени Герцена открылась после капитального ремонта

Накануне на Новгородской улице в Петербурге после шестнадцати месяцев капитального ремонта вновь стала принимать посетителей библиотека имени Герцена. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский, побывавший на открытии.

Учреждение с более чем столетней историей приспособили для людей с ограниченными возможностями, в нем появилась также игровая зона, где можно заняться настольными играми. В планы администрации входит проведение регулярных лекций и встреч с авторами. Особое внимание в библиотеке имени Герцена по традиции уделено жанру фэнтези.

За три ближайших года Смольный намерен потратить на ремонт и модернизацию библиотек 1,3 млрд рублей.

фото: gov.spb.ru