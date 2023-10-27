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Новости 9:52

Библиотека имени Герцена открылась после капитального ремонта

фото ЗакС политика Библиотека имени Герцена открылась после капитального ремонта

Накануне на Новгородской улице в Петербурге после шестнадцати месяцев капитального ремонта вновь стала принимать посетителей библиотека имени Герцена. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский, побывавший на открытии.

Учреждение с более чем столетней историей приспособили для людей с ограниченными возможностями, в нем появилась также игровая зона, где можно заняться настольными играми. В планы администрации входит проведение регулярных лекций и встреч с авторами. Особое внимание в библиотеке имени Герцена по традиции уделено жанру фэнтези.

За три ближайших года Смольный намерен потратить на ремонт и модернизацию библиотек 1,3 млрд рублей.

фото: gov.spb.ru


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