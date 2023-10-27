ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 10:39

После двадцатилетнего перерыва автомобилистам снова стал доступен Рыбацкий мост

фото ЗакС политика После двадцатилетнего перерыва автомобилистам снова стал доступен Рыбацкий мост

На юге Петербурга починили мост через реку Славянку, который из-за аварийного состояния был закрыт для проезда автомобилей более двадцати лет, передает пресс-служба Смольного. Новый мост фактически создали с нуля. На время ремонта, занявшего один год, для пешеходов сколотили деревянную переправу.

"Невский район активно застраивается, и Рыбацкий мост обеспечит транспортную доступность новых кварталов, станет удобнее для пешеходов", - отметил губернатор Александр Беглов.

В последний раз мост длиной 140 метров в створе Рыбацкого проспекта проходил капитальный ремонт еще во времена Леонида Брежнева. Теперь он адаптирован для всех категорий транспорта, а также для людей с ограниченными возможностями, что делает его полноценной альтернативой соседнему Славянскому мосту.

фото: gov.spb.ru


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




Новости27 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама