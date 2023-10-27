После двадцатилетнего перерыва автомобилистам снова стал доступен Рыбацкий мост

На юге Петербурга починили мост через реку Славянку, который из-за аварийного состояния был закрыт для проезда автомобилей более двадцати лет, передает пресс-служба Смольного. Новый мост фактически создали с нуля. На время ремонта, занявшего один год, для пешеходов сколотили деревянную переправу.

"Невский район активно застраивается, и Рыбацкий мост обеспечит транспортную доступность новых кварталов, станет удобнее для пешеходов", - отметил губернатор Александр Беглов.

В последний раз мост длиной 140 метров в створе Рыбацкого проспекта проходил капитальный ремонт еще во времена Леонида Брежнева. Теперь он адаптирован для всех категорий транспорта, а также для людей с ограниченными возможностями, что делает его полноценной альтернативой соседнему Славянскому мосту.

фото: gov.spb.ru