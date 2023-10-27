Реставрацию консерватории имени Римского-Корсакова хотят закончить в 2024 году

В 2024 году в Петербурге планируют закончить реставрацию консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, об этом 26 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Ход реставрационных работ осмотрел заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин и губернатор Александр Беглов.

По словам зампреда, поручение президента отреставрировать здание спасло его от разрушения, так как оно было в аварийном состоянии.

"Если бы не прямое поручение президента вмешаться, мы могли реально это здание потерять. Сейчас работы ведутся очень напряженно. Считаю, что за первый квартал следующего года основные строительные работы будут закончены", – сказал Марат Хуснуллин.

Также Беглов отметил, что реставрация затянулась. Причина в недобросовестных подрядчиках. В настоящее время работами занимается компания "Политехстрой".

Напомним, что подрядчики работ в консерватории неоднократно менялись со скандалами. Ремонт здания идет с 2012 года.

Фото: пресс-служба правительства Петербурга