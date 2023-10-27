Турчак хочет ввести автоматическое продление паспортов для участников СВО

Сенатор Андрей Турчак, возглавляющий рабочую группу по вопросам специальной военной операции, попросил премьер-министра Михаила Мишустина поддержать идею автоматического продления паспортов для участников СВО. Последние, по его мнению, не должны платить штраф с учетом их особенного положения.

"Срочникам паспорта выдают или заменяют по окончании срока службы. Но в положении о паспорте гражданина РФ ничего не говорится о других категориях военнослужащих", - отметил единоросс в своем Telegram-канале.

Турчак вспомнил о реализованной инициативе автоматического продления водительских прав. Он считает, что поступить аналогичным образом с участниками боевых действий, у которых на передовой истекли или истекают сроки действия паспортов, не составит особого труда.

Фото: ЗАКС.Ру