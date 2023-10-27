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Новости 11:25

Турчак хочет ввести автоматическое продление паспортов для участников СВО

фото ЗакС политика Турчак хочет ввести автоматическое продление паспортов для участников СВО

Сенатор Андрей Турчак, возглавляющий рабочую группу по вопросам специальной военной операции, попросил премьер-министра Михаила Мишустина поддержать идею автоматического продления паспортов для участников СВО. Последние, по его мнению, не должны платить штраф с учетом их особенного положения.

"Срочникам паспорта выдают или заменяют по окончании срока службы. Но в положении о паспорте гражданина РФ ничего не говорится о других категориях военнослужащих", - отметил единоросс в своем Telegram-канале.

Турчак вспомнил о реализованной инициативе автоматического продления водительских прав. Он считает, что поступить аналогичным образом с участниками боевых действий, у которых на передовой истекли или истекают сроки действия паспортов, не составит особого труда.

Фото: ЗАКС.Ру


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