СК хочет забрать у МВД дело о нападении таксиста-мигранта на петербуржца

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил петербургским коллегам доложить о судьбе уголовного дела, возбужденного в связи с избиением петербуржца. Как сообщает информационный центр СК, нападение в Калининском районе осуществил таксист, имеющий гражданство другой страны.

Дело завели по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 211 УК), им занимается полиция. СК ходатайствовал о его передаче в собственное производство.

Накануне сцену конфликта, случившегося на Замшиной улице, в подробностях описала "Фонтанка". По ее сведениям, ссора завязалась из-за того, что у таксиста не обнаружилось сдачи с пятитысячной купюры. Разозлившись, он пнул 33-летнего пассажира с такой силой, что тот сломал лодыжку и утратил трудоспособность. Нападавшего задержали и поместили в изолятор временного содержания. Его национальность издание не уточнило.

Фото: ЗАКС.Ру