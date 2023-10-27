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Новости 11:42

В Латвии в первом чтении приняли закон о конфискации авто с российскими номерами

фото ЗакС политика В Латвии в первом чтении приняли закон о конфискации авто с российскими номерами

В первом чтении сейм Латвии принял законопроект, который позволяет конфисковывать автомобили с российской регистрацией и передавать их Украине, об этом 27 октября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на сайт правительства страны.

По мнению авторов инициативы, законопроект связан с санкциями Евросоюза и снижением рисков для безопасности. Поясняется, что автомобили необходимо либо поставить на учет, либо вывезти из страны в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу.

В случае если власти обнаружат российское авто на дорогах, то оно будет арестовано, конфисковано и передано Украине. Меры не будут применяться в случае транзита через Латвию в течение суток и в отношении автомобилей дипломатов.

Фото: unsplash.com


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