Вишневский предложил распространить льготный пересадочный тариф на метро

Депутат петербургского парламента Борис Вишневский выступил с инициативой, призванной сократить расходы пользователей метрополитена. По его мнению, льготный пересадочный тариф карты "Подорожник" под названием "60 минут", действующий в наземном транспорте, следовало бы распространить на метро.

Свои соображения политик направил профильному вице-губернатору Кириллу Полякову. По его наблюдениям, "очень многие совершают первую поездку в наземном транспорте, а вторую в метро (и наоборот)".

Действующий сегодня тариф "60 минут" предусматривает существенную скидку при пересадке на другой трамвай, троллейбус или автобус в течение часа. В таких случаях первая поездка в течение часа обходится обладателям "Подорожника" в 44 рубля, вторая - в 10 рублей, а последующие и вовсе не требуют оплаты.

Фото: ЗАКС.Ру