В школах России появится автоматическая проверка домашнего задания

Информационная система в сфере общего образования может освободить учителей от проверки домашнего задания, об этом 27 октября пишет РИА Новости со ссылкой на слова замглавы Минцифры РФ Олега Качанова на всероссийском форуме региональной информатизации "ПРОФ-IT" в Новосибирске.

По словам Качанова, платформа ФГИС "Моя школа" готова к внедрению. В ней домашние задания будут проверяться автоматически. Однако отмечается, что учителя могут и сами проверять задания, подобная опция носит добровольный характер.

Новая возможность предусмотрена в принятых правительством РФ поправках к постановлению о цифровой образовательной платформе ФГИС "Моя школа".

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