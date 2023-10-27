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Новости 12:40

Строительство развязки до июля ограничит движение в Московском районе

фото ЗакС политика Строительство развязки до июля ограничит движение в Московском районе

Строительные работы больше чем на восемь месяцев затруднят дорожное движение в Московском районе Петербурга. Проблемы автомобилистам создаст возведение развязки на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта, о чем предупреждает Государственная административно-техническая инспекция.

Ограничения на проблемном перекрестке и в его окрестностях будут действовать с 30 октября нынешнего по 8 июля будущего года. Они затронут следующие участки: Дунайский проспект от улицы Ленсовета до проспекта Космонавтов, Московское шоссе от улицы Ленсовета до проспекта Юрия Гагарина, Дунайский проспект от Московского шоссе до Пулковского шоссе и улица Ленсовета возле Московского шоссе.

На тот же срок для транспорта полностью закроют движение по Дунайскому проспекту в направлении от Московского шоссе к улице Ленсовета.

Фото: ЗАКС.Ру


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