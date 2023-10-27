Финского посла вызвали в МИД РФ для вручения ноты о прекращении приграничного сотрудничества

В МИД России вызвали финского посла Антти Хелантеря для вручения ноты о прекращении действия соглашения по приграничному сотрудничеству, об этом 26 октября сообщили в пресс-службе дипломатического ведомства.

В ведомстве рассказали, что на такой шаг Россия пошла из-за действий Финляндии в отношении России, а именно разрыва торгово-экономических отношений, межрегиональных связей, прямых контактов между гражданами, а также дискриминации в вопросах выдачи виз.

Соглашение между странами прекратит свое действие 24 января 2024 года. Решение о прекращении содействия приграничному сотрудничеству было принято 20 октября.

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