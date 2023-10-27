В аппелляции прокуратура запросила для правозащитника Орлова три года колонии

Государственное обвинение в своей апелляционной жалобе на приговор правозащитнику Олегу Орлову запросило для него три года реального лишения свободы. Об этом сообщает "Мемориал"*, сопредседателем которого он является.

В апелляции ведомство указало на высокую общественную опасность содеянного ("дискредитации армии") и, соответственно, излишне мягкое наказание. Кроме того, надзорный орган напомнил, что Орлов продолжает осуществлять свою предыдущую деятельность, несмотря на ликвидацию "Мемориала"* судом.

В этом месяце суд приговорил Орлова к 150 тысячам рублей штрафа в рамках дела о повторной дискредитации армии (ст. 280.3 УК). Своей вины он не признал. Решение обжаловали и он сам, и прокуратура.

В уголовном порядке правозащитника стали преследовать из-за того же, из-за чего ранее оштрафовали по административному протоколу: из-за постов в социальных сетях.

*Минюст внес "Мемориал" в единый реестр иноагентов

фото: НО.Медиа из России / YouTube (скриншот)