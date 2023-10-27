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Новости 13:14

РКН включил видеоигру PUBG Mobile в список ОРИ

фото ЗакС политика РКН включил видеоигру PUBG Mobile в список ОРИ

Мобильный сетевой шутер PUBG Mobile внесли в список организаторов распространения информации (ОРИ), об этом 27 октября пишет "Коммерсантъ".

Как пишет издание, чаще всего в перечень попадают порталы и социальные сети, а игра появилась в списке впервые. 

Теперь игре придется хранить данные о пользователях на территории России. В случае невыполнения этого обязательства, игру могут просто заблокировать.

Перед тем, как включить какой-либо портал в перечень ОРИ, в ФСБ составляют заявление о признании его ОРИ. В Роскомнадзоре сообщили, что добавили PUBG Mobile в список "на основании такого обращения" ради обеспечения мер, "предусмотренных законодательством в сфере информационной безопасности".

Фото: unsplash.com


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