За год четырехкратно выросло число покупок через Систему быстрых платежей

Россияне за последний год стали в четыре раза чаще рассчитываться за различные покупки через Систему быстрых платежей. Такую аналитику, подводя итоги третьего квартала, представил Центробанк.

За третий квартал общий объем покупок через СБП в абсолютных цифрах достиг 800 млрд рублей. Это на треть больше, чем с апреля по июль. Само число покупок за последние три месяца выросло по сравнению со вторым кварталом на 38%.

С июня по сентябрь хотя бы по одному переводу через Систему быстрых платежей совершил каждый второй россиянин.

фото: pixabay