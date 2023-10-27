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Новости 13:54

ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 15% годовых

фото ЗакС политика ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 15% годовых

Центробанк России повысил ключевую ставку на 2% – до 15% годовых. Этот показатель стал максимумом с начала мая 2022 года, об этом 27 октября сообщили в пресс-службе Банка России.

С июля 2023 года началось повышение ключевой ставки для борьбы с инфляцией, сначала ее повысили лишь на 1%. В августе на 3,5%, а в сентябре добавили еще 1%. Однако, по оценке Минэкономразвития, инфляция слабо реагировала на такие изменения.

Как пишут "РИА Новости", опрошенные изданием аналитики ожидали, что ставку повысят на 1%. Некоторые допускали и небольшое повышение на 0,5%.

Фото: ЗАКС.Ру


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