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Новости 14:13

В Мурино продают участок Петровского бульвара за 99 млн рублей

фото ЗакС политика В Мурино продают участок Петровского бульвара за 99 млн рублей

В Ленинградской области выставили на продажу участок бульвара в Мурино за 99 млн рублей, об этом 26 октября пишет "Бумага"* со ссылкой на публикацию от 16 октября на платформе "Авито".

Речь идет о Петровском бульваре в Мурино. Продажей территории занимается агентство "Семко Девелопмент". Покупатель в случае приобретения получит 8 тысяч квадратных метров площади.

Уточняется, что участок считается зоной зеленых насаждений, однако продавец в объявлении указал, что площадь подойдет не только для садов и скверов, но и для использования под торговлю и размещение площадок для детей и спорта.

*Минюст внес "Бумагу" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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