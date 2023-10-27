Депутат Госдумы Вероника Власова предложила проводить аборты при согласии отца

В Государственной думе предложили проводить аборты с согласия не только матери, но и отца, если брак зарегистрирован, об этом 17 октября пишет ТАСС со ссылкой на слова члена думского комитета по охране здоровья Вероники Власовой на круглом столе по теме прерывания беременности.

По мнению Власовой, каждая семья самостоятельно решает вопрос о рождении ребенка, поэтому в случае желания сделать аборт согласие о проведении процедуры должно быть не только от матери, но и от отца, если пара находится в браке.

Также она предложила проводить искусственное пребывание беременности по желанию женщины при сроке до восьми недель. Сейчас законодательством установлено 12 недель.

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