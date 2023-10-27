У экс-мундепа из Репино ушло 10 месяцев на возвращение мандата

Спустя 10 месяцев после досрочного прекращения полномочий депутат муниципального совета поселка Репино Элина Трубина через суд смогла вернуть себе мандат. Санкт-Петербургский городской суд 25 октября подтвердил незаконность лишения ее депутатского статуса. С момента избрания Трубина поднимала тему нехватки соцобъектов на территории округа.

Совет депутатов поселка Репино, расположенного в Курортном районе Петербурга, в феврале 2023 года проголосовал за досрочное сложение полномочий депутата Элины Трубиной, избравшейся в качестве самовыдвиженца в 2019 году. Причиной послужили якобы несостыковки в декларации Трубиной. Среди замечаний были якобы неуказанные счета, некоторые расхождения в данных родственников и другие. Из девяти присутствовавших депутатов решение о сложении полномочий поддержали шестеро, включая главу округа Ирину Лебедеву. Остальные проголосовали против: Анна Коваль, Дарья Манохина и сама Трубина. В знак протеста Коваль и Манохина пожелали отказаться от мандатов.

Вопрос о применении дисциплинарного взыскания в отношении Трубиной обсуждался и до этого - в конце лета 2022 года. Тогда, по словам Трубиной, совет рассмотрел обращение губернатора Александра Беглова о необходимости прекратить полномочия, но удовлетворять требования не стал. Почему спустя полгода совет решил вернуться к якобы проблемной декларации мундепа, Трубина не знает. Она отмечает, что по письму Беглова уже было вынесено одно решение в установленный месячный срок.

- Проходит полгода, глава муниципального образования Репино созывает внеочередное заседание и говорит, что мы рассматриваем вновь решение о лишении полномочий. Сложный вопрос, что ее побудило на это. Обжалование судебных исков [по строительству]? Я сразу сказала, что я продолжу борьбу в суде. <...> На все мои вопросы о законности этого действа они приглашают группу поддержки из КТР, из администрации. Мне говорят: "Идите в суд". Ну, конечно, я пойду в суд, - рассказала ЗАКС.Ру Трубина.

В беседе ЗАКС.Ру глава округа Ирина Лебедева подтвердила, что сперва совет не стал прекращать полномочия Трубиной. Однако позже с муниципалами связался комитет территориального развития, который призвал выполнить требование губернатора.

- Мы получили письмо от комитета территориального развития о том, что совет в этом случае решений никаких не принимает. Чисто процедурный вопрос. Если есть нарушения коррупционной составляющей, то просто мы должны были провести процедуру снятия полномочий. Перед нами не стоял такой выбор, - рассказала Лебедева.

После второй, "успешной" попытки лишить мандата Трубиной экс-мундеп решила оспорить решение коллег в Зеленогорском районном суде. В апреле 2023 года суд счел незаконным решение совета. Последний подал апелляцию в Горсуд, но безуспешно. Решение вступило в законную силу немедленно 25 октября. .

Сейчас Трубина намерена оспорить результаты проверки ее декларации, на основании которой совет предпринимал попытки лишить ее мандата. Восстановившийся мундеп направила соответствующее обращение в прокуратуру.

Трубина описывает свои отношения с оставшимися коллегами по совету как "напряженные". В частности, ей не нравится, как совет подходит к вопросу благоустройства и расходования средств.

- Мы приходили на совет и не просто поднимали руки, как они [остальные депутаты] приходят. Сейчас 10 минут длятся заседания совета. Подняли руки - разошлись. Мы все время: какие-то советы, предложения, еще что-то… Ничего не надо, - рассказала Трубина.

Глава округа ее позицию не разделяет. По ее мнению, с Трубиной у них обычные "рабочие" взаимоотношения.

Константин Леньков / Фото из группы "Жизнь в нашем посёлке Репино"