Путина заинтересовало происхождение попадающего в Россию оружия

Президент Владимир Путин заострил свое внимание на увеличении оборота оружия, нелегально проникающего в страну в последнее время через различные каналы. Проблему он обсудил на заседании Совета безопасности, назначив докладчиками главу Росгвардии Виктора Золотова и главу МВД Владимира Колокольцева, передает "Интерфакс".

"Нужно подумать о том, как попадают на территорию Российской Федерации оружие, боеприпасы незаконным образом, кстати говоря, в том числе и с территории Украины — не в войска наши, но на территорию России всё-таки такое оружие с территории Украины попадает", - распорядился глава государства.

Сложившаяся ситуация, по его мнению, располагает к проверке принимаемых мер ведомственного контроля. Кроме того, Путин считает, что в дополнительных корректировках может нуждаться нормативно-правовая база.

фото: kremlin.ru