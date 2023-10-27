Депутаты ЗакСа хотят разрешить организациям оснащать свои пожарные дружины

Комитет петербургского парламента по законодательству одобрил инициативу Всеволода Беликова и Константина Чебыкина, связанную с пожарной безопасностью объектов. Единороссы хотят наделить организации различного профиля правом финансировать и полноценно оснащать существующие при них добровольческие противопожарные формирования.

"Есть принципиальная разница между добровольной пожарной дружиной и пожарной командой. Команда – это подразделение, у которого есть транспорт и специальное оборудование, дружина же в лучшем случае имеет только пожарную помпу, а в основном – багры и лопаты", - пояснил Беликов, цитируемый пресс-службой Мариинского дворца.

Ему представляется, что принятие инициативы заметно повысит общий уровень противопожарной безопасности.

Нынешние правила таковы, что создаваемые при организациях дружины де-юре им не подчиняются, а значит, не могут рассчитывать на профессиональное оснащение. Законопроект Чебыкина и Беликова представляет собой поправки в федеральное законодательство о добровольной пожарной охране.

Фото: ЗАКС.Ру