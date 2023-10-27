На территории петербургского крематория погибли трое рабочих

Петербургская прокуратура начала проверку обстоятельств гибели троих рабочих. Их тела нашли в Красногвардейском районе в границах городского крематория.

Трое погибших проводили земляные работы возле дома № 12Е по Шафировскому проспекту. Согласно предварительным сведениям, на них обрушилась стена траншеи.

Надзорное ведомство разберется с тем, как соблюдались правила охраны труда при производстве работ. В настоящее время на месте дежурят силовики и представители экстренных служб.

СК уже возбудил дело по ч. 3 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ).

фото: Прокуратура г. Санкт-Петербурга / Telegram