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Новости 17:46

С 30 ноября новый троллейбусный маршрут соединит три района Петербурга

фото ЗакС политика С 30 ноября новый троллейбусный маршрут соединит три района Петербурга

В Петербурге с 30 ноября появится новый троллейбусный маршрут № 12, который соединит три района города и 10 станций метрополитена, об этом 27 октября сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

Троллейбус соединит Василеостровский, Адмиралтейский и Центральный районы, охватив 10 станций метро. Всего на маршруте будут работать 13 таких троллейбусов. 

В ведомстве отметили, что в час пик машины будут приезжать на остановки каждые 13-16 минут, а в остальное время каждые 16-20 минут. Также будут использоваться троллейбусы с увеличенным автономным ходом. На данный момент в городе курсирует 257 таких машин.

Фото: ЗАКС.Ру


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