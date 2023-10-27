МИД возмутился попыткой срыва мероприятия в честь красноармейцев в Норвегии

В здание российского МИД 27 октября вызвали норвежского посла. Поводом для этого стала, как утверждает ведомство, попытка сорвать мемориальные мероприятия в приграничном городе Киркенес. Традиционная акция 25 октября должна была быть посвящена чествованию красноармейцев, которые погибли при освобождении севера Норвегии от нацистов.

Действия норвежских чиновников российская сторона охарактеризовала как возмутительные. Утверждается, что беседа с послом была проведена "жесткая".

"Похоже, утрачена не только историческая память, но и совесть", - говорится в заявлении.

Министерству известно, что перед акцией были убраны траурные венки от генконсульства, что РФ расценивает как акт вандализма и русофобии. Несмотря на это, внешнеполитическое ведомство намерено через дипмиссию и дальше чтить память советских воинов на территории скандинавского государства.

"Нельзя делить, исходя из соображений сиюминутной политической конъюнктуры в неблаговидных целях, Победу на свою и чужую", - гласит финальная часть официального заявления.

Фото: ЗАКС.Ру