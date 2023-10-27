Пожар в петербургской квартире унес три жизни

На юго-западе Петербурга днем 27 октября вспыхнула трехкомнатная квартира. Загорелась обстановка на площади 40 кв. метров в доме № 60 по улице Маршала Захарова, передает региональный главк МЧС.

На тушение пламени ушло немногим более сорока минут. С огнем боролись 22 человека, использовавшие пять машин.

В результате происшествия погибло двое мужчин и одна женщина. Еще одной женщине понадобилась медицинская помощь, ее госпитализировали. Спасатели также эвакуировали восьмерых жильцов. Обстоятельства инцидента выясняются. Прокуратура объявила о начале проверки.

Фото: ЗАКС.Ру