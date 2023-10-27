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Новости 18:10

Министр просвещения Кравцов заявил, что законопроект об ограничении смартфонов в школах не запрещает их

фото ЗакС политика Министр просвещения Кравцов заявил, что законопроект об ограничении смартфонов в школах не запрещает их

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что внесенный в Государственную Думу законопроект, который должен будет регулировать использование смартфонов на уроках, не означает их запрет в школах, об этом 27 сентября пишет ТАСС.

Он отметил, что школьники смогут пользоваться телефонами с разрешения учителя.

"Ученик будет всегда на связи с родителями, но в образовательном процессе мобильные устройства должны использоваться исключительно с разрешения учителя", – сказал Кравцов.

Также он отметил, что в случае спорных ситуаций по этому вопросу их решением должен заниматься директор образовательного учреждения.

Недавно группа депутатов во главе с председателям комитета по просвещению Госдумы Ольгой Казаковой ("Единая Россия") внесла на рассмотрение поправки в закон "Об образовании в РФ". В случае их принятия школьники смогут пользоваться смартфонами на уроках только в учебных или экстренных случаях.

Фото: unsplash.com


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