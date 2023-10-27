Роспотребнадзор Петербурга сообщил об 11 случаях отравления в кафе Ivory Garden

В Петербурге выявили 11 случаев острой кишечной инфекции после похода в ресторан Ivory Garden на 8-й Советской улице, об этом 27 октября сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Петербурга.

У восьми пострадавших медики обнаружили сальмонеллу.

Специалисты ведомства провели санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении заведения. Ими было установлено, что во время работы заведения были нарушены нормы закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Также одна из проб подтвердила наличие сальмонеллы.

Петербургский Роспотребнадзор направил материалы дела в Смольнинский районный суд Петербурга.

Фото: ЗАКС.Ру