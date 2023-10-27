В МВД РФ заявили об отсутствии возможности выдавать электронные паспорта гражданам

У МВД России пока нет технической возможности выдавать гражданам электронные паспорта, об этом 27 октября пишет ТАСС со ссылкой на слова начальника управления по вопросам миграции МВД России Валентины Казаковой в эфире телеканала "Россия-1".

"Действительно, это прописано – возможность выдачи такого паспорта с электронным носителем, но при возможности именно технической, пока об этом речи нет", – сказала Казакова.

В 2022 году в ведомстве сообщали, что в январе 2023 года россиянам начнут выдавать паспорта нового образца, то есть электронные. Однако в ходе ПМЭФ-2022 глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что вопрос о выдаче паспортов в виде пластиковой карты с электронным носителем временно отложили.

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