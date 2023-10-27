Памфилова заявила, что ни одна хакерская атака не смогла пробить систему ДЭГ

В Центризбиркоме РФ заявили, что не было ни одного случая утечки данных за время использования системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), об этом 27 октября пишет ТАСС со ссылкой на слова председателя ЦИКа РФ Эллы Памфиловой.

В пятницу, 27 октября, Памфилова и член ЦИК РФ Николай Левичев встретились с представителями молодежной избирательной комиссии Тамбовской области. В ходе встречи председатель Центризбиркома рассказала о том, что не было зафиксировано случаев утечки данных, связанных с системой ДЭГ, которая в первый раз была применена в Тамбовской области.

"Не было и ни одного случая, чтобы хакерская атака пробила систему ДЭГ", – заявила Памфилова.

Также на встрече обсудили государственную автоматизированную систему "Выборы", использование искусственного интеллекта в избирательном процессе и другие вопросы.

Кроме этого, Памфилова отметила, что ЦИК старается идти в ногу со временем и вовремя отвечать на запросы граждан.

Фото: ЗАКС.Ру