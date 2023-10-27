На псковскую журналистку Савицкую* составили протокол за невыполнение требований закона об иноагентах

В отношении псковской журналистки Людмилы Савицкой* был составлен протокол о невыполнении законодательства об иностранных агентах, об этом 27 октября пишет интернет-издание "Псковская губерния".

Савицкой вменяют непредоставление отчетности в Министерство юстиции РФ (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ). Полиция передала протокол в суд.

Максимальное наказание, которое грозит Савицкой* за вменяемое административное нарушение, предусматривает штраф в размере 50 тысяч рублей.

Также уточняется, что протокол поступил по неизвестным причинам в суд не по месту прописки, а в городской суд Пскова.

*Минюст внес Людмилу Савицкую в список иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру