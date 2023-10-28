В Петербурге началась реконструкция Северной водопроводной станции

Сотрудники петербургского Водоканала взялись за реконструкцию Северной водопроводной станции, обслуживающей шесть городских районов и Всеволожский район Ленобласти. Пресс-служба Смольного сообщает, что стартовал первый этап работ. Станция поставляет питьевую воду 1,7 млн граждан.

"Значительно увеличится мощность станции. Это даст возможность подключать к системе водоснабжения кварталы перспективной застройки", - рассказал губернатор Александр Беглов.

Если до последнего времени питьевая вода подготавливалась по так называемой одноступенчатой схеме, то после реконструкции технология станет двухступенчатой. Проект предусматривает строительство новых блоков водоподготовки, инженерных сетей и насосной станции. Ожидается, что работы, поделенные на три этапа, завершатся в 2030 году.

Фото: ЗАКС.Ру