Бастрыкин поручил проверить качество медпомощи в Покровской больнице

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обратил внимание на информацию в СМИ и соцсетях о ненадлежащем оказании медицинской помощи в Петербурге. Речь идет о случае в Покровской больнице, куда попал инвалид из Оренбурга с редким генетическим заболеванием.

Петр Г. страдает спинальной мышечной атрофией. По прибытии в город ему потребовалась экстренная госпитализация. Его забрали в больницу прямо с поезда. Издание 78.ru пишет, что после кратковременного улучшения состояния пациента наступила клиническая смерть, после чего его удалось реанимировать.

Следственные органы Петербурга начали процессуальную проверку. Бастрыкин ждет доклада о ее результатах.

В субботу 28 октября комитет по здравоохранению сообщил, что в этот же день состоится консилиум, посвященный дальнейшему лечению оренбуржца.

фото: Александр Бастрыкин / ВКонтакте