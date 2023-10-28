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В Петербурге исправили "непозволительную" опечатку на дорожном указателе

фото ЗакС политика В Петербурге исправили "непозволительную" опечатку на дорожном указателе

Сотрудники петербургской Государственной административно-технической инспекции отреагировали на распространившиеся фотографии дорожного указателя. Примечателен он был своей опечаткой.

Сообщение для водителей о ведущихся в Петроградском районе дорожных работах выглядело так: "Въезд в Александровский парк с Кронверского пр.". Возникший резонанс побудил чиновников добавить табличке недостающую букву, хотя это и не входит в их обязанности.

"Оставить все как есть было бы непозволительно", - рассудили в пресс-службе ведомства.

Себе в заслугу ГАТИ также поставила "высокие коммуникативные навыки".

фото: ГАТИ


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