В Новосибирске запретили акцию "Возвращение имен"

Прокуратура в Новосибирске потребовала от организаторов мемориальной акции "Возвращение имен" отменить ее проведение. Об этом сообщило региональное отделение "Яблока", которое является инициатором мероприятия.

Акция, посвященная жертвам политических репрессий 1930-х годов, должна была состояться 29 и 30 октября в трех разных точках города.

Организаторы считают необоснованным решение о фактическом запрете публичного мероприятия, поскольку каждый год оно собирало крайне малое количество людей и, следовательно, не могло нарушить общественный порядок.

"Но даже в таком формате, сейчас мы не имеем права подвергать никого из вас даже минимальному риску", - добавили "яблочники".

В итоге новосибирская акция состоится в онлайн-формате.

фото: Новосибирское Яблоко / Telegram