Патриарх Кирилл освятил храм в Комарово

Предстоятель РПЦ Кирилл посетил Петербург с тем, чтобы освятить храм Сошествия Святого Духа на апостолов в Комарово. О событии рассказал в своем Telegram-канале спикер ЗакСа Александр Бельский, вместе с губернатором Александром Бегловым и митрополитом Варсонофием замеченный на церемонии.

"Здесь чувствуешь какую-то особенную связь, сакральную преемственность веры", - написал он о культовом сооружении.

Храм в Комарово появился в середине 1900-х годов. Его построили по проекту архитектора Николая Никонова благодаря пожертвованиям местных жителей. В своем первозданном виде здание просуществовало недолго: его уничтожил пожар. В 2011 году возникла инициатива возродить церковь. При ее реализации специалисты ориентировались на сохранившиеся фотографии и другие документы начала XX века.

фото: Спикер Бельский / Telegram