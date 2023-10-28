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Новости 17:13

Бастрыкин потребовал возбудить дело из-за перехода между Гражданкой и Мурино

фото ЗакС политика Бастрыкин потребовал возбудить дело из-за перехода между Гражданкой и Мурино

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подчиненным в Ленобласти возбудить уголовное дело в связи с удручающим состоянием пешеходного перехода, который связывает Мурино с северо-восточной частью Калининского района Петербурга.

Информационный центр СК отмечает, что речь идет о единственном переходе, соединяющем соседние районы и проходящем через железную дорогу. Он ведет к Гражданскому проспекту. Необустроенная дорога весьма востребована, в том числе детьми и маломобильными гражданами. Несмотря на это, адресованные различным инстанциям просьбы жителей обустроить переход не дали результата.

Следственные органы Ленобласти ведут процессуальные проверки.

фото: пресс-служба СК


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