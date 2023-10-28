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Новости 17:59

Под мемориалом в Отрадном не смогли найти воинское захоронение

фото ЗакС политика Под мемориалом в Отрадном не смогли найти воинское захоронение

Поисковики закончили работы под мемориалом памяти красноармейцев в Отрадном. Захоронений времен Великой Отечественной войны обнаружить на этом месте не удалось, о чем сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

При этом новые захоронения открылись специалистам в пятидесяти метрах от мемориала. Чиновники отказались от их исследования в холодное время года.

"Работы начнем весной в рамках "Вахты памяти-2024". Тогда же можно будет определить точное количество захороненных в нем человек", - рассказала глава комитета по молодежной политике Марина Григорьева.

На прошлой неделе мемориал в честь воинов 55-й армии на улице Танкистов попал в поле зрения СМИ и Следственного комитета. Его перенесли с места на место, после чего были начаты поиски человеческих останков.

фото: Админка Ленобласти / Telegram


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