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Новости 10:48

Беглов обсудил в Долиной возможность открытия ее академии

фото ЗакС политика Беглов обсудил в Долиной возможность открытия ее академии

Губернатор Александр Беглов обсудил с артисткой Ларисой Долиной возможность открытия в Петербурге филиала ее академии, сообщила вечером 28 октября пресс-служба градоначальника. Произошло это перед началом концерта учеников и педагогов учреждения, который состоялся в культурно-досуговом центре "Московский".

"Лариса Александровна — наша настоящая российская звезда. Ее голос и талант признаны во всем мире", — приводит слова Беглова его пресс-служба. Губернатор отметил оптимизм песен Долиной и назвал "мастерами своего дела" музыкальных педагогов учреждения, названного в ее честь. "Музыкальная академия Ларисы Долиной работает полтора года, но уже обрела авторитет в профессиональном сообществе", — отметил он.

Как отмечается, мастер-классы петербургского проекта Долиной проходили на базе детской школы искусств № 4.. Академии была предоставлена субсидия из городского бюджета. 

Фото: gov.spb.ru


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