Полиция задержала более 20 человек в форме Росгвардии

Более 20 молодых людей в форме, похожей на полицейскую, задержали правоохранители минувшим вечером на пересечении Суворовского проспекта и 1-й Советской улицы, сообщил 78.ru. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

Всего были задержаны 26 человек, один из которых в субботу отмечал день рождения. Правоохранителям они заявили, что собирались устроить розыгрыш для участников коуч-встречи. На них были составлены административные протоколы, а помимо этого возбуждено уголовное дело.

Как отмечает "Фонтанка", задержанные имели при себе страйкбольное оружие. Согласно полученной информации, двое жителей Москвы 34 и 37 лет заказали розыгрыш для участников проводимого коуч-мероприятия, большая часть из которых приехала в Петербург из столицы.

Фото: ЗАКС.Ру