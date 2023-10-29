Либерал-демократ предложил "национализировать" Хеллоуин

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) предложил "национализировать" Хеллоуин вместо того, чтобы его запрещать. По его мнению, праздник следует переименовать в День жутких сказок и историй.

По мнению парламентария, "просто взять и запретить" праздник, как желают некоторые спикеры, не удастся. "Одни требуют запретить как элемент прозападной пропаганды, другие говорят: "Руки прочь от популярной забавы!" Правы и первые, и вторые, потому что привычка отмечать этот день прививалась десятилетиями с детского сада", — отметил депутат в беседе с RT.

В качестве альтернативы Нилов предложил организовать в России День жутких сказок и историй. По его мнению, это стал бы компромиссом между желаниями молодежи и представителей общественности, выступающих против праздника.

В своем Telegram-канале Нилов упомянул Кащея, Бабу Ягу и других героев страшных русских сказок. По его мнению, эти персонажи демонстрируют любовь жителей России пугать друг друга. "Может, проще не запрещать тот же Хеллоуин, а "национализировать" его и рассмотреть в обычном порядке вопрос о гражданстве?" — поинтересовался он.

Отметим, что одним из заметных противников Хеллоуина выступает избранный от Петербурга депутат Виталий Милонов. Последний, среди прочего, заявил "Московскому комсомольцу" о готовности добиваться отправки на переаттестацию педагогов, допускающих проведение этого праздника в школах.

Фото: Telegram-канал Ярослава Нилова